 تقرير: نحو 6000 مبنى تضرر من الهجمات الإسرائيلية على بلدات لبنانية حدودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: نحو 6000 مبنى تضرر من الهجمات الإسرائيلية على بلدات لبنانية حدودية

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 7:51 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 7:51 ص

تعرضت آلاف المباني في بلدات حدودية لبنانية لأضرار أو دمار بسبب الهجمات الإسرائيلية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم الخميس.

وأفادت الصحيفة بأن ما لا يقل عن 5 آلاف و 858 بناية في المنطقة الحدودية قد تأثرت، استنادا إلى تحليلها لصور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو. وقد تأثر تقريبا 25% من جميع المباني في 25 بلدة على طول الحدود مع إسرائيل.

ووقعت معظم الأضرار منذ بداية الهجوم البري الإسرائيلي في جنوب لبنان في أوائل أكتوبر ومنذ ذلك الحين، يتضاعف حجم الدمار تقريبا كل أسبوعين.

وأظهر تحليل مقاطع الفيديو أيضا أن ما لا يقل عن تسعة مواقع دينية قد تضررت أو دمرت في انفجارات يجري التحكم بها.


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