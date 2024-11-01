حظي حفل الفنان هاني شاكر باستقبال جماهيري مميز خلال حفله الذي أُقيم مساء أمس في حديقة الشهيد بالكويت. تفاعل الحضور الكبير مع هاني شاكر على مدار ساعتين من الطرب الأصيل، حيث تنقل بين مختلف القوالب الموسيقية، مقدماً العديد من الأغاني المميزة القديمة والجديدة.

اعتلى هاني شاكر المسرح برفقة فرقته الموسيقية على أنغام أغنيته "فينك من بدري"، ثم رحب بالحضور معبراً عن سعادته بالغناء في الكويت، مؤكداً أنه لديه الكثير من الأغنيات المميزة، قائلاً: "هنغني كل اللي طلبتوه".

استمر هاني شاكر في وصلته، مقدماً أغنيات مثل "هنعيش"، "فيه فرق في الإحساس"، "كده برضه يا قمر"، "أصاحب مين"، "معاك"، "متهدديش"، و"مشتريكي متبعيش". وواصل أداءه مدفوعاً بحماس الجمهور الذي شاركه الغناء، ليقدم أيضاً أغنيات مثل "غلطة وندمان عليها"، "بحبك يا غالي"، و"علي الضحكاية"، إلى جانب العديد من الأعمال المميزة.

من جانبه، عبّر المنتج أحمد الخالدي، منظم الحفل، عن سعادته بالنجاح الكبير لحفل أمير الغناء العربي، موجهاً الشكر إلى الفنان هاني شاكر على تلك الأمسية الرائعة، قائلاً: "حفل سيبقى في الذاكرة لسنوات طويلة".