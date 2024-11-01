الزعيم البيلاروسي يرى إمكانية انتهاء حرب أوكرانيا بالتعادل

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إن حرب روسيا ضد أوكرانيا قد تنتهي "بتعادل"، مشبها الصراع بمباراة كرة قدم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلتا التابعة للدولة اليوم الخميس.

وقال لوكاشينكو في مؤتمر أمني في مينسك "إن أوكرانيا لن تنتصر في ساحة المعركة، والأوكرانيون والغرب يدركون ذلك. لذا يتعين عليهم التحرك والاتفاق".

وأضاف "إذا كان لا بد من القيام بذلك على الفور، فقد تنتهي المباراة بالتعادل. وأنا أستخدم لغة الرياضة هنا".

ولم يوضح لوكاشينكو، وهو حليف للكرملين، كيفية التوصل إلى مثل هذا القرار، لكنه أشار إلى المفاوضات الروسية الأوكرانية التي جرت بعد وقت قصير من بدء الحرب في عام 2022.

وحاكى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أسلوب لوكاشينكو، لكنه أكد أن التسوية غير مقبولة، وقال في مينسك إن التعادل لن يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية بشكل كاف.