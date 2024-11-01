مطار أمستردام يعتزم رفع الرسوم على شركات الطيران بنسبة 41% العام القادم

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قالت مجموعة سخيبول الهولندية، المالكة لمطار أمستردام، إنها تعتزم رفع الرسوم التي تتقاضاها من شركات الطيران خلال العامين المقبلين ضمن سعيها لتحسين البنية الأساسية ومعاقبة شركات الطيران التي تستخدم طائرات تصدر عنها أصوات صاخبة.

قالت المجموعة المالكة لمطار أمستردام، في بيان اليوم الخميس، إنها سترفع رسوم المطار بنسبة 41% العام القادم، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعتزم المجموعة المشغلة للمطار زيادة الرسوم بمعدل 15 يورو (3ر16 دولار) لكل مسافر مغادر في عام 2027 مقارنة بالعام الحالي.

وقالت المجموعة في بيان إن "زيادة الرسوم ناجمة عن ارتفاع معدل التضخم بشكل استثنائي، وارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد على مدار السنوات الثلاث الماضية".

وأضافت المجموعة أن ذلك يشمل أيضا التعويض عن الخسائر الناجمة عن سنوات جائحة كورونا.