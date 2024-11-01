رئيس حزب المصريين الأحرار: مصر الدولة الوحيدة في العالم التي بذلت كل غال ونفيس لفلسطين

رئيس المصريين الأحرار: شائعة السفينة ضمن حروب الجيل الرابع التي تستخدم لتفتيت الدول

أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الدور المصري في الحفاظ على القضية الفلسطينية لا يقبل المزايدة، قائلا: «أكاد أجزم أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي بذلت كل غال ونفيس؛ من أجل القضية الفلسطينية والحفاظ عليها قائمة بتوجيه الرئيس السيسي الذي رفض فكرة التهجير ودعا إلى حل الدولتين».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» مساء الخميس، أن «الشائعات أحد أسلحة حروب الجيل الرابع التي تُستخدم لإضعاف ثقة الشعوب وتفتيت الدول وآخرها شائعة السفينة» مشيرا إلى أن «هذا الأسلوب متبع في جميع الدول المحيطة بمصر».

وأوضح أن «حرب الشائعات في هذا التوقيت هو أسلوب ممنهج نظرًا لأن مصر الدولة الوحيدة المتماسكة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن كان مفترضا تفتيتها كباقي الدول المحيطة، لولا عناية الله والشعب المصري، ووعي القيادة السياسية التي حافظت على هذا الوطن قائما حتى الآن».

ورأى أن «حروب الجيل الرابع مستمرة ولن تنتهي»، داعيا إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية، مؤكدا أن القضية الفلسطينية ليست محل نقاش أو مزايدة على دور مصر فيها.

وأشار إلى أن إطلاق الشائعات في التوقيت الحالي يأتي تزامنا مع المقترح المصري الرامي إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة ضمن صفقة لتبادل الأسرى، قائلا: «لابد أن تكون هناك شائعات حتى تحدث خلخلة داخل المجتمع؛ نظرا لدور مصر الفعال مؤخرا، والحلول البديلة التي بدأت في طرحها، وسننتظر كل ساعة شائعة جديدة؛ ولكن خيرا فعلت المصادر الرفيعة في الدولة بالرد على هذه الشائعات».

ونفى مصدر مصري رفيع المستوى ما تردد في بعض وسائل الإعلام المغرضة بشأن استقبال ميناء الإسكندرية السفينة «كاثرن» الألمانية التي تحمل موادا عسكرية لصالح إسرائيل، مؤكدا أنه لا صحة لذلك على الإطلاق.

وأضاف المصدر لـ القاهرة الإخبارية، أن تلك الأكاذيب تأتي في محاولة من العناصر والأبواق المناهضة للدولة المصرية لتشويه الدور المصري التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني.