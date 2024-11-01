عباس شراقي: السد العالي عوّض 19 مليار متر من حصة المياه المحتجزة بسد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إثيوبيا خزنت هذا العام 19 مليار متر مكعب من المياه، من حصة مصر المائية المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة « MBC مصر» مساء الخميس، أن مصر نجحت في تعويض هذا النقص من خلال استخدام مخزون السد العالي، لافتا إلى عدم شعور المواطن بأي عجز في المياه؛ لأن استهلاك المياه ظل كما هو.

وأكد أن «مخزون السد العالي جيد»، وذلك بفضل ترشيد استهلاك المياه، وتقليل مساحة زراعة الأرز رغم تسببها في خسارة اقتصادية وعدم زراعة مساحات جديدة، هذا بالإضافة إلى مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع وتطوير الري، والتي كلفت الدولة حوالي 500 مليار جنيه.

ولفت إلى استمرار هذه الإجراءات على مدى سنوات، مشيرا إلى أنها حالت دون أي أثر سلبي على مصر.

وأوضح أن «المياه المخزنة حاليًا في سد النهضة هي مياه مصرية»، مضيفا أن «وصولها في أي وقت الشهر الحالي أو القادم أو في إبريل، لن يحدث فرقا معنا؛ لأنها ستخزن في السد العالي الذي يسد احتياجاتنا في الفترة الحالية».

ونوه أن إيراد مصر من المياه بسد النهضة يمثل «احتياطي مائي مصري؛ لكن بإدارة إثيوبية محدودة لشهور»، موضحا أن «إثيوبيا تستطيع أن تغلق البوابات حتى شهر إبريل المقبل؛ ولكن ليس إلى الأبد».