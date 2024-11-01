تأهل كينن وفرنانديز لدور الثمانية ببطولة هونج كونج للتنس

واصلت لاعبة التنس الأمريكية صوفيا كينن مسيرتها في بطولة هونج كونج المفتوحة للسيدات، بعدما تأهلت لدور الثمانية في المسابقة.

وفازت كينن على الفرنسية جيسيكا بونشيه بنتيجة 7 / 5 و6 / 4، اليوم الخميس، في دور الـ16 للبطولة، لتضرب موعدا في الدور المقبل مع الصينية يوي يوان، المصنفة السادسة للمسابقة، غدا الجمعة.

وصعدت الكندية ليلي آني فرنانديز، المصنفة الثالثة للبطولة، لدور الثمانية أيضا بفوزها على الأسترالية كيمبرلي بيريل بنتيجة 6 / 1 و6 / 2، لتلاقي في الدور القادم الأمريكية بيرناردا بيرا غدا.

ولحقت الروسية أنستازيا زاخاروفا بركب المتأهلات لدور الثمانية أيضا، عقب تغلبها على مواطنتها فارفارا جراتشيفا، المصنفة السابعة للبطولة، بنتيجة 6 / 3 و6 / 1، لتواجه البريطانية كاتي بولتر، المصنفة الثانية للمسابقة.

وصعدت الهولندية سوزان لامينز للدور ذاته، إثر تغلبها على الإسبانية كريستينا بوكسا، المصنفة الثامنة للبطولة، بنتيجة 5 / 7 و6 / 4 و6 / 3 في مباراة ماراثونية.