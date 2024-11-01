عمرو أديب يطالب بتقنين استخدام الحشيش كدواء ويوضح السبب

طالب الإعلامي عمرو أديب، بتقنين استخدام الحشيش كدواء، لاستخدامه كمسكن لأصحاب بعض الأمراض لا سيما المرتبطة بالسرطان.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن هناك الكثير من المرضى الذين يتعذبون ويتألمون بشكل غير طبيعي، في حين أن المسكنات إما تكون غير فعالة أو أن ثمنها مرتفع للغاية.

وأشار إلى أنه في الخارج سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو الجنوبية، يتم استخدام هذه النباتات كدواء، موضحًا أن زيت الحشيش يعتبر من أقوى المُسكنات.

وجدَّد التأكيد على أن دعوته في هذا الإطار هي لاستخدام هذه المادة كدواء وليس للتعاطي أو لف السجائر، وفق تعبيره.

وشدد على أن الأمر يجب أن يتم تقنينه وليس شرعنته، كما يتم مع تقنين الأمر الأدوية المباحة ومُدرجة في جدول المخدرات.