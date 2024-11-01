فتح دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، أبوابه لاستقبال السائحين من مختلف جنسيات العالم لزيارة المعالم السياحية المتنوعة التي يضمها الدير.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة استقبلت اليوم 320 سائحًا، بينهم 50 زائرًا مصريًا و280 سائحًا من جنسيات مختلفة، حرصوا على زيارة الدير. وتم تفويجهم لزيارة المعالم السياحية في الدير بصحبة مرشد سياحي يشرح تاريخ الدير وأهم معالمه، مثل الكنيسة الكبرى، ومتحف الكنوز، والمكتبة، وشجرة العليقة، وكنيسة الجماجم، والمسجد الفاطمي، وحديقة الدير التي تضم العديد من أشجار الزيتون المعمرة.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الدير يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين بشكل دائم، باستثناء أيام العطلات الرسمية الخاصة به والمناسبات الدينية التي تتطلب قيام رهبان الدير بإقامة الصلوات والطقوس الدينية في هدوء.

وأوضح أن الجهاز التنفيذي بالمدينة يوفر كافة احتياجات الدير، ويجري التنسيق بين الجهات المعنية لتأمينه على أعلى مستوى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وكانت محافظة جنوب سيناء قد نفت في بيان أمس الخميس ما تردد من شائعات حول وجود أي تهديد لدير سانت كاترين أو مخطط لإخلائه. وأكدت المحافظة التزامها بدعم دير سانت كاترين وجميع المعالم الأثرية والدينية، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على التراث.

كما أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على الروابط الطيبة بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة وإدارة دير سانت كاترين، مع استمرار العلاقات بينهما، وحرص الجانبين على التعاون المستمر بما يحقق المصلحة العامة ويعزز من الروابط التاريخية والثقافية العريقة.

وتلقى محافظ جنوب سيناء مؤخرًا خطاب شكر ومحبة من رئيس دير سانت كاترين، الذي أعرب فيه عن تقديره للعلاقات الوثيقة مع المحافظة، وذكر أنه خارج البلاد لأسباب طبية، وسيعود في نوفمبر المقبل لاستئناف التعاون واللقاء مع محافظ جنوب سيناء فور السماح له بالانتقال.