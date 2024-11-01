كييف: روسيا فقدت ثمانية آلاف جندي أثناء التوغل في كورسك

لقي نحو ثمانية آلاف جندي روسي حتفهم على يد القوات الأوكرانية منذ دخولهم منطقة كورسك في يوم 6 أغسطس، حسبما أعلنت قوات الإنزال الجوي الأوكرانية عبر صفحتها على موقع الفيسبوك اليوم الجمعة.

أوضح المنشور أن الخسائر التي تكبدتها روسيا تعادل ثمانية كتائب. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

كما أشار المنشور إلى أن خسائر المعدات الروسية بلغت 60 دبابة وحوالي 200 مركبة مشاة قتالية ومدرعات تم تدميرها أو تضررت. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 136 منظومة مدفعية وثلاث مروحيات، إلى جانب مئات المسيرات.

ولم تقدم القيادة العسكرية الأوكرانية في كييف أي معلومات عن خسائرها في كورسك.