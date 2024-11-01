أمريكا بصدد إرسال مساعدات عسكرية بقيمة 425 مليون دولار إلى أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، أنها بصدد إرسال مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 425 مليون دولار إلى أوكرانيا، بينما تستعد كييف لمواجهة قوات روسية مدعومة بأكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي.

وكان وزير الدفاع لويد أوستن قد قال خلال زيارته إلى كييف الأسبوع الماضي إن مزيدا من المساعدات ستصل قريبا لأوكرانيا.

وتتضمن حزمة المساعدات تلك أسلحة سيتم جلبها من المخزونات الأمريكية الحالية، منها صواريخ دفاع جوي اعتراضية لأنظمة الصواريخ الوطنية أرض – جو المتقدمة، وذخائر لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة ومدفعية عيار 155 ملم، وعربات مدرعة وأسلحة مضادة للدبابات.

ومازالت المدن الشرقية في أوكرانيا تتعرض لهجوم ضاري بضربات صاروخية روسية، منها هجوم على خاركيف بقنبلة انزلاقية تزن 500 كيلوجرام (1100 رطل).

ووقع هذا الهجوم أمس الخميس على مجمع سكني، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

وترفع حزمة المساعدات التي أعلن عنها البنتاجون، اليوم الجمعة، إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الحرب الروسية في فبراير 2022 إلى 4ر60 مليار دولار.