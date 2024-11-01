يديعوت أحرونوت: مقتل 37 جنديا إسرائيليا على الحدود الشمالية الشهر الماضي

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن 37 جنديا إسرائيليا قتلوا في معارك بجنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية خلال الشهر الماضي.

ووصفت الصحيفة شهر أكتوبر الماضي بـ"الأكثر دموية"، حيث قتل خلاله 88 إسرائيليا ما بين جندي ومدني، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقالت الصحيفة إن 19 جنديا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة الشهر الماضي.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إن مقاتليها قصفوا برشقة صاروخية تموضعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط محطة أبو جراد شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها شنت 6 هجمات بالطائرات بدون طيار منذ فجر اليوم، استهدفت مواقع في جنوب ووسط إسرائيل.

وقالت الجماعة العراقية في بيان، إنها أصابت هدفا حيويا 3 مرات جنوبي الأراضي المحتلة، كما أصابت هدفا حيويا مرتين في الجولان المحتل وآخر في وسط الأراضي المحتلة.