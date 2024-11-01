 مقتل سبعة أشخاص في إسرائيل جراء إطلاق صاروخي من لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل سبعة أشخاص في إسرائيل جراء إطلاق صاروخي من لبنان


نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 9:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 9:45 ص

تسببت رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان على شمالي إسرائيل يوم الخميس في مقتل سبعة أشخاص من بينهم أربعة عمال تايلانديين. ويعتبر الهجوم الأكثر تسببا في سقوط قتلى منذ بدء إسرائيل غزوها العسكري في جنوبي لبنان في بداية أكتوبر الماضي.

وطالبت القوات الإسرائيلية السكان بإخلاء المناطق يجنوب وشرق لبنان، وشنت غارات جوية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا. وفقا لتقديرات الحكومة اللبنانية، وتم تهجير حوالي 2ر1 مليون شخص منذ التصعيد الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يضاعف فيه الوسطاء الدوليون جهودهم لوقف الحرب في كل من لبنان وقطاع غزة، حيث يجري تناقل مقترحات جديدة لإنهاء النزاع الإقليمي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 2800 شخص قتلوا وأصيب 13 ألفا منذ 8 أكتوبر 2023، عندما بدأت جماعة حزب الله بإطلاق الصواريخ على إسرائيل، مما أدى إلى رد عنيف.

 


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