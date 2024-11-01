أطلق معهد الخرسانة الأمريكي ACI، جائزة دولية باسم عالم الإنشاءات الهندسية المصري الراحل الدكتور مشيل باخوم، وذلك تخليداً لذكراه وتقديراً لمساهماته العملية والعملية الدولية في مجال الإنشاءات، على أن تمنح الجائزة باسمه سنوياً في احتفالية عالمية للمهندسين الذين أسهموا في تطوير علوم الإنشاءات.

وبذلك تكون جائزة الدكتور ميشيل باخوم واحدة من 9 جوائز عالمية تمنح باسم علماء الإنشاءات من الولايات المتحدة الأمريكية، ويصبح الراحل الدكتور ميشيل باخوم أول مصري وعربي تمنح باسمه جائزة عالمية في مجال الإنشاءات الهندسية على مستوى العالم، تقديراً لإسهاماته العلمية في مجال الإنشاءات الهندسية.

وكانت للدكتور ميشيل باخوم مجموعة من الأبحاث العلمية التي نشرها في الجمعية الأمريكية للخرسانة، وفي جامعة القاهرة وفي المؤتمرات الدولية، وقد أحدثت مساهماته العلمية ثورة في عالم البناء الحديث، وخاصة تطويره للخرسانة سابقة الإجهاد وتطبيقاتها في مصر في الكباري وفي الأسقف القشرية.

وللدكتور ميشيل باخوم العديد من المشروعات الكبرى الشهيرة في مصر، مثل استاد القاهرة وكوبري 6 أكتوبر على النيل والعديد من الكباري، ومبنى وزارة الخارجية ومبنى ركاب 1 بمطار القاهرة، ومبنى الكاتدرائية، والعديد من مصانع الأسمنت العملاقة، وكرمت الدولة المصرية الراحل المهندس الدكتور ميشيل باخوم بأوسمة وجوائز عديدة وخلدت ذكراه بإطلاق اسمه على واحد من أهم شوارع حي الدقي.

وتنص لائحة الجائزة التي سيمنحها معهد الخرسانة الأمريكي ACI باسم الدكتور ميشيل باخوم، على فتح باب التقديم في شهر فبراير من كل عام بدءًا من عام 2025، ويعلن اسم الفائزين في أبريل خلال المؤتمر العلمي الذي يقام في الأسبوع الثالث من شهر أبريل من كل عام.

وأكد كبار العلماء والمهندسين وتلاميذ الدكتور ميشيل باخوم على سعادتهم البالغة بتأسيس جائزة من معهد الخرسانة الأمريكي (ACI) باسم الدكتور ميشيل باخوم كأول مهندس من خارج أمريكا يمنح هذا التقدير من الجمعية الأمريكية للخرسانة التي تأسست عام 1905، والتي تعد المرجع الأول لأبحاث وتطبيقات وأكواد البناء من الخرسانة في العالم، وقد كان ميشيل باخوم عضوًا بها حتى وفاته عام 1981.

وأعرب الدكتور جلال السعيد وزير النقل الأسبق عن سعادته بتكريم اسم الدكتور ميشيل باخوم بجائزة عالمية. وأضاف: «كنت أحد تلاميذ العالم الكبير في جامعة القاهرة وله إسهامات كبيرة في مجال الإنشاءات والأبحاث العلمية في مجال الخرسانة، مما كان لها أثر كبير في العالم».

ومن أبرز ما تمت كتابته عن الراحل، ما كتبه الراحل الأستاذ الدكتور سيد علي مرتضى، أستاذ المنشآت الخرسانية بجامعة الإسكندرية، في مجلة جمعية المهندسين المصرية العدد الثاني سنة 1981: «الأستاذ الدكتور ميشيل باخوم، نجم ساطع احتضنه القرن العشرون ولمع في سمائه، كان أستاذًا متمكنًا وباحثًا متعمقًا وإنشائيًّا متفوقًا، له مقدرة وافرة على العمل المتواصل والإنتاج الممتاز. شهدت أعماله بالرفعة في دنياه وستظل مخلدة على مر الزمان لذكراه».

جدير بالذكر أن الراحل الأستاذ الدكتور ميشيل باخوم، أسس مع زميله وصديقه الراحل الجليل الأستاذ الدكتور أحمد محرم، واحدًا من أهم وأكبر المكاتب الاستشارية في مصر والمنطقة العربية والإفريقية.