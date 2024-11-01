واشنطن تنفي اقتراحها على لبنان وقف إطلاق نار من جانب واحد مع إسرائيل

نفى مسئول أمريكي، صحة ما نشرته وكالة «رويترز» حول اقتراح الولايات المتحدة على لبنان إعلان وقف إطلاق نار من جانب واحد مع إسرائيل.

وأكد المصدر لـ «العربية الحدث»، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة تعمل مع كل من إسرائيل ولبنان للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضح أن اجتماعات المبعوثين الأمريكيين إلى الشرق الأوسط، آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك؛ تناولت ملفات إيران وغزة ولبنان.

من جهته، أشار مراسل «الحدث» في واشنطن، ببير غانم، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى إلى تحقيق أي نجاح سياسي يمكن استثماره لصالح نائبته كامالا هاريس قبل الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن لقاءات هوكشتاين وماكغورك في إسرائيل؛ لم تحقق أي نجاح سياسي لإدارة بايدن وعادا إلى الولايات المتحدة، لافتا أن الزيارة كان من المفترض لها أن تتضمن زيارة لبنان وعدة دول أخرى في الشرق الأوسط.

من جهته، نفى نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال في بيان، اليوم؛ أن تكون الولايات المتحدة طلبت من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مع إسرائيل.

وكانت رويترز قد نقلت عن مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى، أن الولايات المتحدة طالبت لبنان بإعلان وقف إطلاق النار من طرف واحد مع إسرائيل.