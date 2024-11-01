 أمريكا: مقتل شخصين وإصابة 6 في إطلاق رصاص خلال احتفالات الهالوين في أورلاندو - بوابة الشروق
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أمريكا: مقتل شخصين وإصابة 6 في إطلاق رصاص خلال احتفالات الهالوين في أورلاندو

د ب أ
نشر في: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 1:47 م | آخر تحديث: الجمعة 1 نوفمبر 2024 - 1:47 م

أفادت الشرطة وتقارير إعلامية، بقتل شخصين وإصابة 6 في إطلاق نار صباح اليوم الجمعة، خلال احتفالات عامة بالهالوين في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال قسم شرطة أورلاندو في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي إنه يجري تحقيقا بشأن إطلاق النار الذي وقع وسط المدينة.

وأوضح قائد شرطة أورلاندو إريك سميث أن الرصاص أطلق على الضحايا بينما كان المئات يحتفلون بالهالويين في مناطق عامة، قرابة الساعة الواحدة صباحا، بحسب محطة "في.تي.في.تي" التلفزيونية. وقال سميث إن المحققين يستجوبون المشتبه به الذي يبلغ 17 عاما.

وقالت الشرطة إن من المتوقع الإفصاح عن تفاصيل أخرى في إحاطة مقبلة.

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