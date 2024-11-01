قالت الفنانة لبلبة إن أكثر شخصية مثلتها تشبهها في الواقع هي شخصية «نوال» في فيلم «خلي بالك من جيرانك».

وتابعت خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس: «مفيش دور أنا عملته كان شبهي، لكن أقرب دور نوال في (خلي بالك من جيرانك)، أخواتي قالوا لي نوال هي أنت لأنك بتصدقي كل الناس، والفيلم فيه مشاهد كأنك أنت بدون ما تمثلي».

وكشفت عن أبعد الأدوار عن شخصيتها الحقيقية، وهي أفلام «ليلة ساخنة» و«جنة الشياطين» و«النعامة والطاووس»، معلقة: «دور الدكتورة في النعامة الطاووس ماكنتش عايزة أعمله ، قلت فين التمثيل؟ وهمثل أقول إيه! ووقتها الرقابة الوقت لم تكن متفتحة مثل اليوم».

وأشارت إلى رفض المخرج صلاح أبو سيف إخراج الفيلم ثلاث مرات، قائلة: «ابنه من تولي إخراجه، لكن صلاح أبو سيف اشتغل على السيناريو مع المؤلف لينين الرملي، وكانت أمنيته أن الفيلم يتعرض بعد أن رفضته الرقابة أكثر من مرة باسماء مختلفة».

وكشفت أنها استشارت طبيبة نفسية، بشأن بعض الجمل الحوارية حول العلاقات الزوجية في الفيلم، قائلة: «سألت الدكتورة عن رد فعلها لو سمعت مثل هذه الكلمات من مريض، فأجابت (تعبير عادي خالص قلت)، قلت لها طيب همثل إيه وكان فيه كلام اتكسفت أقوله؛ لكنها قالت لي الكلمات موجودة في القرآن الكريم، فوافقت على الفيلم».