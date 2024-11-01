وكيل صحة دمياط يوجه بحُسن معاملة المواطنين في قومسيون دمياط

أجرى الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، زيارة مفاجئة إلى مقر المجلس الطبي العام «القومسيون الطبي» بدمياط، حيث استهدفت الزيارة متابعة سير وانتظام العمل والبحث في معوقات الأداء على أرض الواقع.

وأوضح "بدران"، في بيان له اليوم الخميس، أنه خلال الزيارة، اطمأن على تواجد الفرق الطبية في أماكن عملها واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدا ضرورة حسن معاملة المواطنين، مشددًا على أهمية سرعة ودقة الأداء ضمن منظومة العمل داخل القومسيون الطبي، أيضا جميع العيادات والغرف الملحقة، وتابع نظام المراقبة.

ووجه وكيل صحة دمياط، إلى الإدارة الهندسية بضرورة إجراء صيانة لماسورة مياه كانت بحاجة إلى الإصلاح، وذلك للحفاظ على سلامة المبنى والمواطنين، وعدم إهدار المياه، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وكيل وزارة الصحة بدمياط، على المتابعة الميدانية لكل الهيئات والمؤسسات الطبية بالمحافظة، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

ورافق وكيل صحة دمياط، في هذه الزيارة الدكتور عطية منصور، مدير الإدارة العامة للشئون الوقائية، والدكتور محمد الجيوشي، مدير إدارة التخطيط، والدكتورة مروة صالح، مدير المكتب الإعلامي، والمهندسة صابرين رشاد، مدير الإدارة الهندسية.