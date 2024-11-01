ردت الفنانة لبلبة، على تساؤل الإعلامية منى الشاذلي، بشأن عدد الأفلام التي مثلتها والمذكور على شبكة الإنترنت بـ «51 فيلما»، بأسلوب فكاهي قائلة: «كذابين.. أنا مثلت 93 فيلما، وعندي فيلمان لا زالوا لم يعرضا»، مضيفة أن المعلومات المتداولة على الإنترنت ليست بالضرورة أن تكون صحيحة.

وأضافت خلال لقائها لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن أصعب شيء في الفن هو الاستمرارية، مؤكدة أنها تختار أدوارا جديدة ومختلفة يحب أن يراها الجمهور فيها.

وأبدت استغرابها من اهتمام جيل الفنانين الشباب بوسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: «أنا بستغرب من اهتمام الفنانين الجدد الكبير جدا بالسوشيال ميديا، من حقهم يهتموا ويفرحوا بنفسهم أنهم قدموا حاجة جديدة وحلوة؛ لكن المهم قدم إيه وإزاي يستمر، وهل كممثل هيقدر يستمر أم هيقف عند نقطة محددة».

وروت كيف قررت تغيير أدوارها رغم أنها لم تكن قد بلغت الأربعين من عمرها، متابعة: «أنا فجأة في فيلم الشيطانة التي أحبتني، قلت لازم أغير، وماما وقتها استغربت قالت لي حد ضايقك شكلك لسه صغير وكملي، وأنا قولت لازم أغير أدواري، أنا بدأت أكبر وعلشان أعيش وعمري الفني يطول لازم أقدم شكل جديد».