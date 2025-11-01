‎عماد الدين حسين عن افتتاح المتحف الكبير: هذه قيمة مصر التي اعتقد البعض كذبا أنها تتراجع

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق»، إن المتحف الكبير يمثل هدية مصر للعالم، مؤكدا أن هذا هو العنوان الذي تتشاركه العديد من الصحف ووسائل الإعلام سواء محليًّا أو عربيًّا أو عالميًّا.

‎وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك إجماعًا بين معظم وسائل الإعلام المؤسسات الثقافية والسياحية على مستوى العالم بأن افتتاح المتحف يمثل حدثًا ضخمًا، وهو أمر حقيقي وليس مجرد كلمات إنشائية.

‎وأشار إلى أن افتتاح المتحف رسالة مهمة تعبر بشكل واقعي عن قيمة مصر التي يعتقد البعض أنها تقل أو تتراجع أوتتأثر في بعض الأحيان، لكن احتفالية اليوم ستجعل الكثيرين يعيدون النظر في هذا الأمر مرة أخرى.

‎وشدد على أن افتتاح المتحف يعكس القيمة الحقيقية لمصر سواء مصر الماضي أو مصر الحاضر، مؤكدا أن هذا التراث بما له من قيمة كبرى لم يكن ممكنًا أن تتجسد من دون وجود تنظيم دقيق ومتميز ورغبة لدى الدولة في تقديم تراثها وتاريخها للعالم.

‎ونوه حسين بأن افتتاح المتحف يعيد تقديم مصر إلى العالم مرة أخرى، موضحًا أنه على الرغم من بعض المعاناة من مشكلات اقتصادية أو صعوبات معيشية لا يمكن إنكارها إلا أن قيمة مصر التاريخية والأثرية والثقافية هي محل إجماع كبير، وهو ما يتعزز اليوم بافتتاح المتحف.

‎ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًّا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية.

‎وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ٧٩ وفدًا رسميًا، بينهم ٣٩ وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.



