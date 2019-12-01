جنوب فرنسا يواجه تهديدات جديدة بحدوث فيضانات

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ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن جنوب فرنسا يواجه تهديدًا جديدًا بحدوث فيضانات، حيث وضعت إدارات البحرية في أقاليم دروم وفار وفوكلوز والألب في أهبة الاستعداد اليوم الأحد بسبب سقوط أمطار غزيرة.

وتابعت الهيئة أن الأرض بالفعل مشبعة بالمياه لذلك لا يمكنها امتصاص مزيد من المياه.

وكانت المنطقة قد شهدت حالة من الفوضى مطلع الأسبوع الماضي بسبب العواصف القوية وإغلاق الطرق وتم إيقاف خدمة القطارات بشكل مؤقت بين مدينتي نيس وتولون الساحليتين.

وكان ستة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم وتضررت العديد من البلدات بسبب الفيضانات.