الفريق المصرى يفحص 656 مواطنا إريتريا ضمن مبادرة علاج مليون إفريقى من فيروس سى



أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، من خلال قطاع السكان وتنظيم الأسرة، تحت شعار: «حقك تنظمى»، فى 9 محافظات، حيث تبدأ فعالياتها اليوم وتستمر لنحو أسبوعين.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أمس، أن الحملة تأتى فى إطار توجيهات وزيرة الصحة هالة زايد بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصة المناطق النائية والمحرومة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية.

وقالت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، سحر السنباطى، إن الحملة تمثل آخر مرحلة لمبادرة «أيامنا أحلى» التى سينفذها القطاع خلال العام الحالى، مشيرة إلى أن المحافظات التى ستشملها الحملة هى: دمياط والبحيرة والإسكندرية والقليوبية والفيوم وبورسعيد وأسيوط وسوهاج وجنوب سيناء، وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبى.

وأضافت السنباطى، أن الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين: الأولى خلال الفترة من 1 وحتى 5 ديسمبر 2019، والثانية فى الفترة من 8 وحتى 12 من الشهر نفسه، لافتة إلى أنه سيتم خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة عبر توقيع الكشف الطبى وصرف وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان.

ولفتت إلى أنه سيتم إقامة معارض لنوادى المرأة بالحملة لتقديم المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات المحلية وأعمال الخياطة والتريكو التى تقوم المنتفعات بعملها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادى المرأة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، فحص 656 مواطنا إريتريا، وذلك منذ وصول الفريق الطبى المصرى إلى دولة اريتريا الإثنين الماضى، ضمن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعلاج مليون إفريقى من «فيروس سى».

وقال المتحدث الرسمى للوزارة، خالد مجاهد، إن الفريق يستهدف تدريب الكوادر فى دولة إريتريا على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم، موضحا أنه تم تدريب 44 طبيبا وفنى معمل وممرضة على كيفية إجراء المسح والتحاليل الطبية وإعطاء العلاج.