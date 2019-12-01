المنصة اللوجستية السعودية تروج لفرص الأعمال والاستثمار في مصر

‏‎أتمت المنصة اللوجستية السعودية، المبادرة الحكومية المكلفة بدعم نمو القطاع اللوجستى فى المملكة العربية السعودية، محطتها الثالثة ضمن حملتها التسويقية العالمية فى العاصمة المصرية القاهرة، وأبرزت الفعالية التى أقيمت بمشاركة المتخصصين فى القطاع اللوجستى فى 11/11/2019 بفندق الانتركونتيننتال سيتى ستارز القاهرة، أحدث التوجهات، مسلطة الضوء على فرص الاستثمار الراهنة فى القطاع اللوجستى فى المملكة، إضافة إلى تعريف المستثمرين ومؤسسات القطاع المهمة بالمنصة اللوجستية السعودية، لتعزيز سبل التعاون بين المملكة والأسواق اللوجستية العالمية، وتطوير القطاع اللوجستى فى المملكة، ودعم مبادرات الاستثمار.

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وقال المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودى رئيس المنصة اللوجستية السعودية: «إن المملكة العربية السعودية ومصر يضطلعان بدور قيادى فى العالم العربى، وتجمعهما علاقات تجارية منذ زمن طويل، وأن المملكة دائمًا ما تحرص على تعزيز هذه العلاقات، فإن المنصة اللوجستية السعودية قد أدرجت مصر ضمن حملتها لتسليط المزيد من الضوء على التطورات فى القطاع اللوجستى».

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يذكر أن مصر قد احتلت المركز 13 كأكبر أسواق السعودية من حيث التصدير والمركز 22 كأكبر أسواقها على صعيد الاستيراد فى عام 2018م. حيث بلغ إجمالى التجارة الثنائية بين البلدين فى العام ذاته 3.5 مليار دولار، وصدرت السعودية ما قيمته 2 مليار دولار من السلع إلى مصر العام الماضى، فيما بلغت قيمة الواردات 1.5 مليار دولار. وفى ذات السياق، فإن المنصة اللوجستية السعودية تهدف إلى توطيد العلاقات القائمة وخلق فرص استثمارية مربحة فى القطاع اللوجستى.

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وأشار تقرير التنافسية العالمى لعام 2019م الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، أن تصنيف المملكة العربية السعودية قد احتل المركز 34 فى مؤشر البنية التحتية للنقل متقدما عن ترتيبه العام الماضى فى الترتيب 40، كما قفزت المملكة على صعيد مؤشر كفاءة خدمات القطارات من المركز 50 إلى المركز 26، وتعد المملكة اليوم واحدة من أسرع الدول نموا للقطاع اللوجستى فى العالم، حيث صُنفت كأسرع دول العالم من حيث إجراء الإصلاح الاقتصادى فى تقرير مزاولة الأعمال لعام 2020م الصادر عن مجموعة البنك الدولى، لتقفز 30 مرتبة محتلة المرتبة 62. كما شهدت تحسنا بجوانب مزاولة الأعمال فى 9 من أصل 10، لتقفز 72 مرتبة وتحلّ فى المركز 86 فى تصنيف التجارة العابرة للحدود، وهو مؤشر يقارن بين زمن وتكلفة تصدير السلع واستيرادها.

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‎وتوفر الحملة منصة لترويج أحدث فرص التعاون والاستثمار، وإيضاح قدرات المنصة اللوجستية السعودية باعتبارها بوابة لوجستية مميزة إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا.