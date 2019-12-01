مصرع شخصين إثر حادث تصادم بالطريق الصحراوي







لقى شخصان مصرعهما، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الصحراوى الكيلو 40 دولى اتجاه القاهرة بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا من النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، وبالانتقال تبين لضباط المباحث وقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى نصف نقل، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهم كل من: "طه علي موسى، 37 عاما، ومقيم بمحافظة أسوان، ومحمود فارس أحمد، 47 سنة، ومقيم بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية".

وتم نقل الجثث بمعرفة الشرطة والإسعاف لمستشفى وادي النطرون المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.