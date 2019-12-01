شرطة جنوب أفريقيا تعتقل 4 أشخاص يشتبه بعلاقتهم بمخطط إرهابي

ألقت شرطة جنوب أفريقيا القبض على أربعة أشخاص على صلة بجماعة مسيحية يمينية متطرفة، متهمة بالتخطيط لهجمات إرهابية في جنوب أفريقيا، حسبما قال متحدث باسم الشرطة ، اليوم الأحد.

وجاء اعتقال الأشخاص الثلاثة عقب إلقاء القبض على شخص يعلن نفسه زعيما لحركة المقاومة الوطنية المسيحية المعروفة أيضا باسم "الصليبيين".

وأصدرت الشرطة، يوم الجمعة، صورة لامرأة مشتبه بها تدعى "ريانا هيمانز" وحذرت من أن أي شخص يقوم بالتستر عليها، سيكون مذنبا بخرق قوانين مكافحة الإرهاب، بينما لم يتم الكشف عن هويتي المشتبه بهما الآخرين.

وجاءت هذه الاعتقالات بعد تحقيق استمر عامين في مؤامرة إرهابية مزعومة تعتقد الشرطة فيها أن المجموعة خططت لمهاجمة مواقع وطنية استراتيجية ومراكز تسوق والمستوطنات غير رسمية ، يقطنها إلى حد كبير مواطنون فقراء من جنوب إفريقيا.