 نائب بالبرلمان العراقي يطالب بتشكيل محكمة خاصة بجرائم عبدالمهدي - بوابة الشروق
الأحد 1 ديسمبر 2019 6:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

نائب بالبرلمان العراقي يطالب بتشكيل محكمة خاصة بجرائم عبدالمهدي

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
(د ب ا )
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 6:42 م | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 6:42 م

دعا نائب شيعي في البرلمان العراقي اليوم الأحد، مجلس القضاء الأعلى في العراق بتشكيل محكمة مختصة لمحاكمة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي و وأركان حكومته والقيادات الأمنية والعسكرية التي تورطت بسفك دماء المتظاهرين.

وقال النائب صباح السادي عضو كتلة سائرون في البرلمان العراقي في بيان صحفي"إن استقالة عادل عبد المهدي وحكومته اليوم لاتعفيه من المساءلة القانونية والقضائية وأن الشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبر قرار العدالة".

وأضاف: "نطالب مجلس القضاء الأعلى في العراق بتشكيل محكمة مختصة لمحاكمة عادل عبد المهدي وأعضاء حكومته المستقيلة والقادة الأمنيين الذين شاركوا في قتل المتظاهرين وإراقة الدماء ومنع سفرهم خارج البلاد".

وطالب مجلس القضاء بأن تكون المحاكمة علنية حتى يطلع عليها العراقيون والرأي العام العالمي وأن تنفذ أحكام الإعدام في حال صدورها في ساحات التظاهر ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ونأمل أن يصدر أمر الحجز الآن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك