نائب بالبرلمان العراقي يطالب بتشكيل محكمة خاصة بجرائم عبدالمهدي

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دعا نائب شيعي في البرلمان العراقي اليوم الأحد، مجلس القضاء الأعلى في العراق بتشكيل محكمة مختصة لمحاكمة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي و وأركان حكومته والقيادات الأمنية والعسكرية التي تورطت بسفك دماء المتظاهرين.

وقال النائب صباح السادي عضو كتلة سائرون في البرلمان العراقي في بيان صحفي"إن استقالة عادل عبد المهدي وحكومته اليوم لاتعفيه من المساءلة القانونية والقضائية وأن الشعب العراقي ينتظر بفارغ الصبر قرار العدالة".

وأضاف: "نطالب مجلس القضاء الأعلى في العراق بتشكيل محكمة مختصة لمحاكمة عادل عبد المهدي وأعضاء حكومته المستقيلة والقادة الأمنيين الذين شاركوا في قتل المتظاهرين وإراقة الدماء ومنع سفرهم خارج البلاد".

وطالب مجلس القضاء بأن تكون المحاكمة علنية حتى يطلع عليها العراقيون والرأي العام العالمي وأن تنفذ أحكام الإعدام في حال صدورها في ساحات التظاهر ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ونأمل أن يصدر أمر الحجز الآن.