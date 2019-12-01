الأردن يحيل إسرائيلي لمحكمة أمن الدولة بتهمتي «التسلل وحيازة المخدرات»

أعلن مصدر رسمي أردني، اليوم الأحد، إحالة الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي المملكة قبل نحو شهر لمحكمة أمن الدولة بتهمتي "دخول أراضي البلاد بشكل غير شرعي" و"حيازة مخدرات".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن المصدر قوله إن " كوتوف الذي تسلل إلى أراضي المملكة في اكتوبر الماضي حول لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي".

وأوضح المصدر أن "المحاكمة عن هاتين التهمتين ستبدأ غدا الاثنين بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأعلن الناطق الرسمي بأسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة في 29 اكتوبر الماضي، عن اعتقال الأجهزة الأمنية الأردنية لكوتوف أثناء تسلله الى أراضي المملكة بصورة غير شرعية.

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قد قال في جلسة حوارية نظمها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في نوفمبر الماضي إن "العلاقات الأردنية الإسرائيلية هي في أسوأ حالاتها الآن"، ، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعقوبة التسلل من دون سلاح في الاردن هي الحبس من ثلاثة اشهر الى عام فيما تراوح عقوبة حيازة المخدرات بين ثلاثة اشهر وثلاثة اعوام.

وافرجت اسرائيل الشهر الماضي عن اردنيين كانا معتقلين لديها هما هبة اللبدي (24 عاما) وعبد الرحمن مرعي (28 عاما) بدون توجيه تهم لهما.

واعتقلت اسرائيل اللبدي في 20 أغسطس الماضي وهي في طريقها من الأردن الى نابلس لحضور حفل زفاف إحدى قريباتها. كما اعتقلت مرعي (28 عاما) في سبتمبر الماضي، عندما كان في طريقه من الأردن الى الضفة الغربية المحتلة لحضور حفل زفاف أحد أقاربه وهو يعاني من مرض سرطان الدماغ وسبق ان خضع لعمليات جراحية.