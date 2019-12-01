بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا

اليوم.. لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى تنظر فى تقرير مساءلة ترامب

قال نائب الرئيس الأمريكى السابق، جو بايدن، إن بقاء الرئيس دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات فى السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا يجب السماح بحدوث ذلك.

وكتب بايدن، فى تغريدة نشرها على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس: «بقاء ترامب، لمدة 8 سنوات فى السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية.. لا يجب السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيسا لمرحلة رئاسية واحدة فقط».

وأضاف بايدن فى تغريدة أخرى: «إن ترامب يعمل من أجل أولويات إدارته، التى تخدم الأثرياء.. من الواضح لمن يعمل الرئيس ترامب؟ أعطت إدارته الأولوية للتخفيضات الضريبية العملاقة للأثرياء والشركات، وفى الوقت نفسه هاجموا المساعدات الغذائية فى كل فرصة حصلوا عليها. إنه بلا قلب.. لا ينبغى لأحد أن يجوع فى أمريكا»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وتدور حرب كلامية بين ترامب وبايدن، المرشح الديمقراطى الأبرز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وكان أهم حلقاتها التحقيق، الذى تقوده رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى، داخل الكونجرس لعزل ترامب، على خلفية محادثة هاتفية جرت بين ترامب والرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى.

ويتركز التحقيق الذى يقوده الديمقراطيون فى مجلس النواب على الاتصال الذى أجراه ترامب فى 25 يوليو لتحديد ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتقويض جو بايدن النائب السابق للرئيس وأحد منافسيه المحتملين فى انتخابات 2020.

ونفى ترامب ارتكاب أى مخالفات وانتقد بعضا من المسئولين الأمريكيين الآخرين الحاليين والسابقين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجان مجلس النواب فى التحقيق، ووصف التحقيق بأنه محاولة لتشويه سمعته بهدف تقويض فرص إعادة انتخابه.

وقال ترامب، إن اتصاله بزيلينسكى كان «مثاليا» فى حين انتقد نواب جمهوريون عملية المساءلة بوصفها غير عادلة.

إلى ذلك، أفاد مصدر مسئول فى لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكى، لصحيفة «ذا هيل» الأمريكية، بأن اللجنة سوف تبدأ، اليوم الإثنين، فى مراجعة تقرير بشأن تحقيق مساءلة ترامب على خلفية قضية ممارسته ضغوطا على أوكرانيا لتحقيق مكاسب سياسية.

فيما ذكرت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية أنه من المتوقع أن تنظر اللجنة التابعة لمجلس النواب فى التقرير واعتماده، مساء غد الثلاثاء، على أن يتم إرساله، مرفقا بأى آراء من الأقلية الجمهورية داخل المجلس، إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى، الذى قد يصيغ بدوره مشروع قرار لمساءلة ترامب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.