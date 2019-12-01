أمين عام «شانغهاي للتعاون»: الإمكانات الاقتصادية للمنظمة تجذب الدول العربية والأوروبية

أكد الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون فلاديمير نوروف، اليوم الأحد، أن هناك اهتماما متزايدا من الاتحاد الأوروبي والدول العربية بالإمكانات الاقتصادية لمنظمة شانغهاي.

وقال نوروف -في تصريحاته لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "تستقطب الإمكانات الاقتصادية لمنظمة شانغهاي للتعاون اليوم عددًا متزايدًا من الدول، فعلى سبيل المثال نخطط الأسبوع المقبل لعقد اجتماع مع مبعوثي الجامعة العربية في الأمانة العامة، فإنهم يظهرون أيضًا اهتمامًا بالتعاون والمشاركة في نشاط منظمتنا".

وأضاف الأمين العام للمنظمة "لقد التقيت مؤخرًا مع 28 سفيراً من دول الاتحاد الأوروبي في بكين، وتحدثنا لمدة ساعة تقريبًا، وأشاروا إلى أن منظمة شانغهاي للتعاون أصبحت منظمة مؤثرة خاصة فيما يتعلق بضمان الاستقرار والأمن الإقليميين".

وقال نوروف إنه أبلغ ممثلي الدول الأوروبية بنتائج قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي عُقدت في بيشكيك في يونيو الماضي، كما أطلعهم بشان اجتماع رؤساء حكومات المنظمة الذي عُقد في طشقند في نوفمبر.

وذكر الأمين العام لمنظمة شانغهاي للتعاون أن المجتمع الدولي بدأ يظهر اهتمامًا أكبر بالمنظمة خاصة بعد انضمام الهند وباكستان لها، وأضاف "نحن نجمع ما يقرب من نصف سكان العالم و 60 بالمائة من أراضي أوراسيا".

يُشار إلى أنه تم التوقيع على إعلان تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة شانغهاي الصينية في يونيو 2001 من قبل ست دول هي روسيا والصين وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، ثم حصلت الهند وباكستان على العضوية الكاملة لمنظمة شانغهاي للتعاون في 9 يونيو 2017، وتتمتع أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا حاليًا بمركز المراقب، في حين أن سريلانكا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال شركاء في الحوار.