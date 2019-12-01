وزيرة الدفاع الألمانية تصل إلى كرواتيا لإجراء مباحثات

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وصلت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور، إلى كرواتيا اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع نظيرها الكرواتي دامر كرستيتش.

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على التنسيق بشأن قضايا تتعلق بسياسة الدفاع، بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الاطلسي (ناتو).

يُذكر أن كرواتيا وألمانيا تشاركان في مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها الناتو في أفغانستان، من أجل تدريب قوات أفغانية.

وبشكل إجمالي، شارك في المهمة مؤخرا ما يصل إلى 17150 جنديا من دول حلف الأطلسي.

جدير بالذكر أن مهمة "الدعم الحازم" بدأت في عام 2015 لتحل محل مهمة المساعدة الأمنية الدولية في أفغانستان "إيساف" التي استمرت في الفترة بين عامي 2001 و2014.