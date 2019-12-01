إجلاء عشرات الآلاف في الفلبين قبيل وصول إعصار «كاموري»

ذكر مسؤولون في الفلبين إنه جرى اليوم الأحد إجلاء أكثر من 62 ألف شخص من منازلهم في شرق البلاد، قبيل الوصول المتوقع لإعصار "كاموري".

وقال ديمسي ألكالا، وهو مسؤول محلي بـ "المجلس الاقليمي للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها"، إنه تم نقل نحو 58 ألف شخص من بلدة ماليناو بإقليم ألباي، وسط البلاد، على بعد 330 كيلومترا جنوب مانيلا، إلى مراكز إجلاء ومأوى.

وفي بلدة جينوباتان، صدرت تعليمات إجلاء لـ 4500 شخص من منازلهم الموجودة على سفوح جبل مايون البركاني، بشكل استباقي، وسط مخاطر من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وتدفقات طينية.

ومن المتوقع أن يصل كاموري (المعروف محليا باسم تيسوي)، إلى اليابسة في الجزء الشرقي من منطقة بيكول، حيث تقع ألباي، مساء غد الاثنين أو في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بحسب مكتب الأرصاد الجوية.

وأضاف مكتب الارصاد الجوية أن الإعصار تصاحبه رياح تصل سرعتها القصوى إلى 140 كيلومتر في الساعة، وزوابع تصل سرعتها إلى 170 كيلومترا في الساعة، أثناء توجهه غربا بسرعة 20 كيلومترا في الساعة.

ودعا المتحدث العسكري البريجيدير جنرال ادجارد أريفالو، السكان إلى التعاون في إطار الاستعدادات التي يتم اتخاذها ترقبا لوصول الاعصار.

يشار إلى أن الإعصار سيصل الفلبين في الوقت الذي تستضيف فيه البلاد الدورة الثلاثين لألعاب جنوب شرق آسيا، حيث سيضرب العاصمة مانيلا ومنطقة لوزون، شمالي البلاد.

وكان فرنسيس بشارة، حاكم إقليم "ألباي"، والذي يشغل أيضا منصب رئيس "المجلس الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها"، طلب في وقت سابق اليوم من مجالس مكافحة الكوارث المحلية الـ 18، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجلاء 100 ألف شخص يعيشون في مناطق معرضة للخطر في أنحاء الاقليم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلبينية بأن إجراءات الإجلاء الإلزامي للسكان، بدأت الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن تستمر على مدار 24 ساعة.

وفي إطار متصل، قالت قوات خفر السواحل الفلبينية اليوم الأحد، إن هناك 2156 راكبا،على الأقل، تقطعت بهم السبل في الموانئ الرئيسية بأنحاء منطقة "بيكول"، بسبب الإعصار.

وقال مسؤول في خفر السواحل، إنه تم تعليق العمليات البحرية في الموانئ الصغيرة والكبيرة، بعدما حذر مكتب الأرصاد الجوية من احتمال هبوب عاصفة، في ستة أقاليم في بيكول.