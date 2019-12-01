الداخلية الألمانية متفائلة بشأن تحقيق إصلاح لنظام اللجوء بالاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن تفاؤلها بإمكانية نجاح إصلاح نظام اللجوء الخاص بالاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المقبلة.

وقال وكيل الوزارة هلموت تايشمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن خلال العامين القادمين استبدال نظام "دبلن" الذي يسير بشكل سيء منذ فترة: "اعتبر ذلك أمرا واقعيا للغاية".

وبحسب قواعد نظام "دبلن" السارية حتى الآن بالاتحاد الأوروبي، فإن أول دول يصل إليها طالب اللجوء هي المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به. وكانت إيطاليا واليونان، مثقلتين بصفة خاصة بأعباء زائدة جراء ذلك خلال ذروة أزمة اللاجئين في عامي 2015 و2016.

وقد انضمت النرويج وأيسلندا وسويسرا وليشتنشتاين لنظام "دبلن".

ومن الناحية العملية، يطبق هذا النظام على نحو محدود؛ لأنه يتم إعادة جزء محدود فقط من المهاجرين الذين يواصلون السفر دون تصريح إلى دول أوروبية أخرى، إلى أول دولة وصلوا إليها.

وتجري دول الاتحاد الأوروبي منذ أعوام بشأن إصلاح نظام اللجوء.

وطرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مقترحات مؤخرا طالب فيها بإجراء فحص أولي إلزامي لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية ودفع الإعانات الاجتماعية في الدولة المسؤولة عن طالب اللجوء فقط.

وقال تايشمان: "تشاورنا لمدة عامين ولم نصل إلى نتائج"، لافتا إلى أن هناك رغبة مشتركة حاليا لدى دول الاتحاد الأوروبي لاستكشاف بداية جديدة، كما أشار إلى أنه من خلال تولي أورزولا فون دير لاين رئاسة المفوضية الأوروبية قريبا، ستكون مواطنة ألمانية على رأس المفوضية، التي تعد الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وأشار تايشمان إلى أن جمهورية ألمانيا الاتحادية ستتولى أيضا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2020.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية الألمانية: "هناك كثير من العوامل التي تجعلني مفعما بالأمل في أنه يمكن نجاح ذلك".

ويجري وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مشاورات خلال اجتماعهم غدا الاثنين في بروكسل بشأن إصلاح نظام اللجوء الخاص بالتكتل.