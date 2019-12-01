أفادت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الأحد بأن البطالة ارتفعت إلى 1ر19% في الربع الثالث من عام 2019.

وذكرت، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البطالة ارتفعت في الربع الثالث من 2019 بنسبة 5ر0% عن الربع نفسه من عام 2018.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور خلال هذا الربع 1ر17% مقابل 5ر27% بين الإناث، ما يعني ارتفاع معدل البطالة للذكور بمقدار 8ر0% وللإناث بمقدار 4ر0% مقارنة بالربع الثالث من عام 2018.

وكشفت البيانات أن معدل البطالة كان مرتفعا بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوما على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 2ر25% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأوضحت أن معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) بلغت 1ر23%.