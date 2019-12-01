محافظ القليوبية يوجه بضرورة التواصل مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين وعقد لقاءات جماهيرية بشكل أسبوعي، لتلبية طلبات المواطنين والتواجد بالشارع لحل المشكلات على أرض الواقع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بنطاق مدنهم لدفع الأعمال وتذليل أية عقبات تعترض أعمال التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الأحد، برؤساء المراكز والمدن والأحياء لإعطاء التوجيهات ورسم سياسة العمل والإستراتيجية التي سيتم التعامل بها خلال الفترة القادمة.

وكلف الهجان مسئولي الجهاز التنفيذي لمتابعة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة (حملة 100 مليون صحة) كمبادرة "فيروس سي"، والكشف عن صحة المرأة، والكشف عن التلاميذ بالمدارس وغيرها، وتوفير وتسخير كل إمكانيات المحافظة للقائمين على الحملة، مؤكدا العمل يدا واحدة من أجل خدمة المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة النهوض بقطاع النظافة وإزالة الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع ومراعاة المظهر الحضاري للشوارع، فضلا عن الاهتمام بالمعدات التي تعمل في تلك القطاعات والعمل على صيانتها بشكل دوري وشراء معدات جديدة وإصلاح الأعطال فورا.

وأشار إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية للنهوض بمنظومة النظافة وغيرها من القطاعات؛ مثل الغاز الطبيعي والطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء وإعادة الشيء لأصله والتقنين والتصالح مع الحرص الكامل على عدم إهدار المال العام.