الترجي يكشف حجم إصابة واتارا

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أعلن نادي الترجي التونسي لكرة القدم اليوم الأحد أن إصابة لاعبه الإيفواري إبراهيم واتارا ليست خطيرة.

وغادر واتارا المباراة التي فاز فيها الترجي على الرجاء البيضاوي المغربي 2 - 0 أمس السبت في دوري أبطال أفريقيا في الدقيقة 69 بسبب آلام في القدم.

وأوضح الترجي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "فيسبوك" أن واتارا سيكون جاهزا غدا الاثنين لاستئناف التمارين مع باقي اللاعبين.

وقدم واتارا مردودا مميزا أمام الرجاء حيث صنع الهدف الأول الذي سجله أنيس البدري كما سجل الهدف الثاني.

ويلتقي الترجي يوم الجمعة المقبل على ملعب رادس بتونس مع نادي شبيبة القبائل الجزائري، الذي كان حقق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي بهدف نظيف.