المخرج التونسي لفيلم «بيك نعيش» لـ«الشروق»: السينما في بلدى أصبحت تتمتع بالحرية

ــ شاركنا فى 30 مهرجانا دوليا.. واختيار الفيلم لافتتاح مسابقة «آفاق السينما العربية» شرف كبير



شهدت فعاليات مسابقة «آفاق السينما العربية» بالدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، عرض الفيلم التونسى الفرنسى «بيك نعيش» للمخرج مهدى البرصاوى، والذى استطاع الفوزبثلاث جوائز هى « افضل فيلم عربى وجائزة صندوق الامم المتحدة للسكان و لجنة التحكيم الخاصة « وذلك وسط اعجاب من النقاد، كما حظى الفيلم بحضور جماهيرى كبير أثناء إعادة عرضه بسينما زاوية، حيث نفدت تذاكره قبل العرض بساعات.

وكان لـ«الشروق» لقاء خاص مع مهدى البرصاوى ونجلاء بن عبدالله صناع فيلم «بيك نعيش»، الذى حصل ايضا على جائزتين أثناء عرضه العالمى الأول فى قسم آفاق بالدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا السينمائى بسبتمبر الماضى.

وقال «البرصاوى» إن «بيك نعيش» هو أول تجربة له لفيلم روائى طويل، وسبقه 3 أفلام قصيرة شاركوا فى العديد من المهرجانات، وأن الفيلم شارك فى 30 مهرجانا عالميا، وهذا الأسبوع فقط يعرض الفيلم فى 9 مهرجانات دولية، والأسبوع المقبل سيعرض فى 12 مهرجانا، ولكنه فخور جدا باختيار فيلمه للمشاركة فى مسابقة «آفاق السينما العربية» ضمن مهرجان القاهرة السينمائى، وأنه لشرف كبير لصناعة ولبلدهم تونس باختياره لافتتاح هذه المسابقة.

وأوضح «البرصاوى» أن «بيك نعيش» يناقش قضية شائكة فى المجتمع التونسى وهى عدم سماح القانون بالتبرع بأعضاء جسم الإنسان من خارج عائلة المريض، حيث تدور احداثه فى الفترة التى فى أواخر 2011، ويدور الفيلم حول «مريم» و«فارس» أثناء ذهابهم برحلة إلى جنوب تونس يتعرض ابنهما «عزيز» لطلق نارى عشوائى، ويذهبان به إلى أقرب مستشفى، وهى بمدينة «تطاوين» التى تبعد 500 كيلو عن العاصمة التونسية، وتختلف ثقافة أهلها عن ثقافة «مريم» و«فارس»، حيث إن أهل هذه القرية من طبقة رقيقة الحال على عكس الزوجين الميسورين، وأثناء قيام الأطباء بمعالجة ابنهما «عزيز» يكتشفون تهتكا بالكبد يتحتم زراعة كبد جديدة له لإنقاذ حياته، وتكشف الفحوصات سرا كبيرا أخفته «مريم» لسنوات عدة يتعلق بخيانتها لـ«فارس» فى بداية زواجهما، وأن «عزيز» ليس ابنه، ولكن مشاعر الأبوة تطغى على «عزيز» الذى يقرر مساعدته على الشفاء، ويحاولون إيجاد متبرع له بالطريقة القانونية، ليبقى بين أمرين إما يبحث عن الأب الحقيقى ليطلب منه التبرع لابنه، او الاتصال بتاجر للأعضاء البشرية والذى يدخله إلى العالم السفلى للاتجار بالبشر.

وقال «البرصاوى»، إنه لم يخف من ردود الفعل حول طرح تلك القضية لأن المجتمع التونسى تحرر بعد 2011، وأصبح متفتحا وواعيا أكثر، كما أنه أصبح هناك الكثير من الحريات، وأصبحت السينما التونسية تطرح جميع القضايا بدون أى تضييق، وأنه كان خائفا من رد فعل الجمهور المصرى، لأنه ليس بالجمهور السهل ولديه ثقل وثقافة سينمائية كبيرة، وأنه دائما ما يترقب الكثير من فيلم الافتتاح، ولكنه سعيد جدا من ردود الفعل، ولأن الجمهور تفاعل مع أحداث الفيلم ومع الشخصيات، وقدر المجهود المبذول فيه، حيث على مدار 5 سنوات، منذ بداية الفكرة وحتى الانتهاء من المونتاج.

وعبر مخرج «بيك نعيش» عن تفضيله لتقديم الأفلام الطويلة على القصير، لأنها تتيح وقتا أكبر لتطوير قصة الفيلم وإظهار المزيد من التفاصيل، وجعل تسلسل الأحداث أكثر دقة، وأن ليس لديه مانع من تقديم الأفلام التجارية، فلا يوجد فرق بين فيلم قصير أو طويل أو تجارى، فالفيلم يوصل حالة معينة أو قضية معينة لا يهم تصنيفه طالما يوصل الفكرة المرادة منه.

وأكد «البرصاوى» أنه سيبدأ فورا فى كتابة فيلمه الجديد، فور الانتهاء من طرح «بيك نعيش» فى دور العرض، حيث إنه من المقرر عرض الفيلم بالسينمات فى 20 دولة.