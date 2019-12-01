رجال سلة الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المرتبط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب فريق الزمالك في ذهاب تحديد الفريق صاحب المركز الثالث والرابع ببطولة دوري المرتبط بالمحترفين.

المباراة أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وقدم خلالها الفريق أداء مميزا وحقق الفوز بنتيجة 91-81.

سبقت هذه المباراة، مواجهة بين مرتبط الأهلي والزمالك تحت 18 سنة، حسمه لاعبو الفريق الأحمر لصالحهم بنتيجة 66-41، ضمن مباريات الذهاب لتحديد المركز الثالث بنفس البطولة.

ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة واحدة من مباراتين لحسم المركز الثالث بدوري المرتبط لكرة السلة.

وفي حالة خسارة الفريق الأحمر لمباراتي المرتبط والفريق الأول، فإنه يحتاج الى خسارة الكبار بفارق أقل من 10 نقاط لكي يحصل على المركز الثالث.

بينما يحتاج الزمالك للفوز بالمباراتين مع ضرورة فوز الفريق الأول بفارق أكتر من 10 نقاط لكي يحصل على المركز الثالث.

وستقام مباريات العودة بين الأهلي والزمالك ( مرتبط وكبار ) ضمن تحديد المركز الثالث الإثنين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعي