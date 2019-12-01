ملياردير: الشركات الهندية لا تجرؤ على انتقاد الحكومة

ذكر الملياردير الهندي راهول باجاج، أن الشركات الهندية تشعر بالقلق من التداعيات إذا انتقدت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وذلك في ظهور نادر لرجل أعمال يعرب عن تحفظات بشأن الحكومة بشكل علني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن باجاج قوله في لقاء في مومباي أمس السبت، شمل واحدا من المساعدين الأكثر ثقة لدى مودي وهو أميت شاه "لن يتحدث أي من أصدقائنا في مجال الصناعة بشأن ذلك، لكني أقول ذلك بكل صراحة. إنك تؤدي عملا جيدا، لكن رغم ذلك، لسنا واثقين من أنك ستقدر ذلك، إذا انتقدناك بصراحة".

وكانت تقارير قد نقلت عن رئيس الوزراء السابق، مانموهان سينج قوله أمس الأول الجمعة إن "هناك خوفا عميقا وعدم ثقة بين مختلف "مشاركينا الاقتصاديين" من رجال صناعة إلى صانعي سياسة ومصرفيين.

ويقول البعض إن حكومة مودي التي تولت السلطة في عام 2014 تمثل تهديدا على التقاليد الهندية للتسامح والنقاش العام.