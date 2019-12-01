كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي يؤكدان تضافر الجهود لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية







أجرى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث اتفقا على العمل معا لتعزيز العلاقات بين سول والاتحاد الأوروبي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأوضح المكتب الرئاسي في سول - في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن مون وفون دير لاين ناقشا تطورات العلاقات بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، وكذلك الأوضاع الأمنية الإقليمية، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفي جاء بناء على طلب الاتحاد الأوروبي.

وهنأ مون، فون دير لاين على توليها منصب رئيسة المفوضية الأوروبية مؤخرا، وأعرب عن أمله في أن يصبح الاتحاد الأوروبي أقوى ويتحرك نحو تغييرات إيجابية تحت قيادتها.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن كوريا الجنوبية تعتبر شريكا مهما للاتحاد الأوروبي، وأعربت عن تطلعها للعمل مع الرئيس الكوري الجنوبي.. كما اتفق الجانبان على التعاون بشكل وثيق لحل القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأشار مون إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم باستمرار مبادرة كوريا الجنوبية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة وإحلال السلام الدائم، وطلب من القيادة الجديدة للاتحاد الأوروبي الاهتمام الشديد برحلة السلام في شبه الجزيرة الكورية.