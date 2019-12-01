اتحاد الصناعات المصرية ينظم زيارة لموزمبيق عام 2020 لزيادة التبادل التجاري

اجتمعت لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية برئاسة شريف الجبلي، مع خوليو جواو بيو نائب وزير التجارة والصناعة بموزمبيق، الذي أكد على اهتمام موزمبيق باستقبال وفد من الصناع المصريين لدراسة أوجه التعاون الممكنة بين البلدين، إلى جانب اهتمام موزمبيق بكل المشاريع المتعلقة بصناعة الغاز والأسمدة والصناعات البتروكيماوية واهتمامها أيضا بإقامة مشاريع طاقة شمسية، حيث متوقع أن تكون موزمبيق خلال الـ3 سنوات القادمة من أكبر منتجي الغاز في العالم، مشيرا إلى اهتمام موزمبيق بالاستثمار في مجال الزراعة والصناعات الغذائية.

وأشار شريف الجبلي إلى أنه سيتم الإعداد لرحلة لزيارة موزمبيق خلال عام 2020، تضم أعضاء لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية ومجموعة من رجال الأعمال المصريين في جميع المجالات تهدف إلى تنشيط التعاون الثنائي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وسيتم إفادة الجانب الموزمبيقي بالموعد المقترح للزيارة لعمل الترتيبات اللازمة.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري ماجد المنشاوي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ورئيس مجلس إدارة شركة منا فارم، وخالد أبو بكر عضو غرفة صناعة البترول والتعدين والرئيس التنفيذي لشركة طاقة العربية، وشريف مجدي الرئيس التنفيذي لشركة إنارة كابيتال للاستثمار.