الداخلية العراقية: ضبط مخزن أسلحة في الأنبار بداخله صاروخ وعبوات ناسفة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ضبط مخزن أسلحة في قضاء عنة بمحافظة الأنبار بداخله صاروخ وعبوات ناسفة.

وذكر إعلام الداخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إنه أثناء إجراء قوات مديرية استخبارات شرطة الطاقة وكهرباء الغربية، العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية بمسح ميداني في قرية الخسفة بقضاء عنه، تم العثور على مخزن للأسلحة".

وأضاف البيان، أنه عثر بداخل المخزن على 5 عبوات ناسفة نوع "جليكانات" بداخلها مادة C4، وقنبرة هاون عيار 120 ملم، وصاروخ محلي الصنع"، وتم التعامل مع المواد المضبوطة من قبل القوات الهندسية".

يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من المطلوبين من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من البلاد.