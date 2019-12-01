3 شركات محلية وعالمية تتنافس على تطوير 50 مزلقانا

أجلت هيئة السكك الحديدية فض المظاريف الفنية والمالية لمناقصة تطوير 50 مزلقانا لنهاية شهر ديسمبر المقبل، تبعا لتصريحات مصادر فى الهيئة.



قالت مصادر لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن ثلاث شركات سحبت كراسة الشروط هى: أوراسكوم للإنشاءات، وشركة صينية، والاخيرة تابعة لوزارة الإنتاج الحربى.



وكانت هيئة السكك الحديدية سحبت تطوير الـ«50 مزلقانا» من شركة ألمانية لعدم قدرتها على تنفيذ عمليات التطوير فى الموعد المحدد لها.



وذكر أن تكلفة تطوير المزلقانات غير محددة بسبب تقديم كل شركة بعرض مختلف عن نظيرها وفق مواصفات وضعتها الهيئة.



وتعكف الهيئة على تنفيذ عمليات تطوير لعدد كبير من المزلقانات على مستوى الشبكة بهدف تحويلها من العمل بالنظام اليدوى إلى الإلكترونى.



وافتتحت وزارة النقل الاسبوع الماضى برج الإشارات مدينة بنى مزار ضمن مشروع كهربة إشارات خط بنى سويف أسيوط الذى يضم 15 برجا رئيسيا 24 برجا فرعيا، ويضم 86 مزلقانا على خط بنى سويف أسيوط بطول مسافة 250 كم وتنفذه شركة ألستوم الفرنسية.