 محافظ الدقهلية يستقبل علماء الأزهر والأوقاف للتهنئة بتوليه منصبه - بوابة الشروق
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محافظ الدقهلية يستقبل علماء الأزهر والأوقاف للتهنئة بتوليه منصبه

محافظ الدقهلية يستقبل علماء الأزهر والأوقاف
محافظ الدقهلية يستقبل علماء الأزهر والأوقاف
نعمان سمير
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 9:53 م | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 9:53 م

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من قيادات ومشايخ الأزهر والأوقاف.

وأكد محافظ الدقهلية، على احترامه وتقديره لرجال الدين الذين يؤدون رسالة رفيعة في تعليم المفاهيم الصحيحة للدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعليم الأجيال صحيح دينهم.

وقال الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، إنه يتقدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع المشايخ والأئمة بالدقهلية وجموع العاملين بالدعوة والأزهر الشريف بالتهنئة القلبية وأخلص الأمنيات بالتوفيق للدكتور أيمن مختار، وحسن اختيار القيادة السياسية له محافظا للدقهلية.


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