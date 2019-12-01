«القابضة للمطارات» تفتتح مؤتمر السلامة والصحة المهنية

افتتح الطيار أحمد ماهر جنينة رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المؤتمر الثانى للسلامة والصحة المهنية والذى يحمل عنوان «واقع وآفاق السلامة والصحة المهنية كأحد محاور التنمية المستدامة».



قال جنينة إن هذه المؤتمرات ضرورية فى قطاع حيوى كقطاع المطارات المصرية، مشيرا إلى ان التأهيل المستمر فى مجال السلامة والصحة المهنية احدى اولويات شركته.



وأضاف بأن الربط بين موضوع السلامة والصحة المهنية والتنمية المستدامة تعد الاستراتيجية الأساسية لرؤية مصر خلال السنوات المقبلة.



ومن جانبه صرح الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات ان الابحاث والدراسات الحديثة أكدت على التأثير الإيجابى لبرامج السلامة والصحة المهنية فى خفض معدلات الإصابات والأمراض والمخاطر المهنية وزيادة معدلات الإنتاج.



ويعتبر هذا البرنامج جزءا لا يتجزأ من النظام الإدارى للشركة المصرية للمطارات ونحن نسعى دائما إلى تحقيق حماية العنصر البشرى من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل؛ حيث إن العنصر البشرى هو الثروة الحقيقية لأى مؤسسة ناجحة.



جدير بالذكر ان هذا المؤتمر هو الثانى من نوعه الذى تعقده الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية حيث حقق المؤتمر الأول والذى حمل عنوان ادارة وتحليل وتقييم المخاطر الوظيفية بالمطارات المصرية نجاحا كبيرا.



وخرج بمجموعة من التوصيات الهامة التى تم تعميمها على قطاع الطيران.