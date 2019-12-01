رئيس نقابة المهن الموسيقية بأسيوط لـ«الشروق»: منعنا حمو بيكا من تنظيم حفلته

قال ماهر العراقي، رئيس نقابة المهن الموسيقية في أسيوط، إنه تم إبلاغ النقابة بتنظيم احتفالية لأهالي أسيوط بسعر التذكرة 120جنيها، والتي يحييها المطرب الشعبي "حمو بيكا".

وأضاف أنه «تم إخطارنا بالنقابة العامة للمهن الموسيقية بالقاهرة، وتوجهنا إلى مكان القاعة، وتبين تنظيم أصحاب القاعة، بتنظيم احتفالية برعاية شركات، خاصة دون اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطارنا أو الأجهزة الأمنية».

وأكد العراقي لـ"الشروق" حررنا محضرا بعد إخطارنا بمباحث قسم ثاني محل الواقعة وشرطة النجدة ومباحث المصنفات والتي انتقلت على الفور وقامت بتحرير محضر بالواقعة.

وذكر العراقي أن أجهزة الأمن قامت منعت "حمو بيكا" من التوجه للقاعة أمس الأول الجمعة، مشيرا إلى أن قوات الأمن المكلفة بتأمين المداخل منعت دخول المطرب.

من جهته، قال اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إنه تم رفض الطلب المقدم لإقامة الحفلة لعدم وجود اسم المطرب الشعبي ضمن أعضاء نقابه المهن الموسيقية، مؤكدا أن الأمن لم يمنعه وإنما تم إخطار منظم الحفل بعدم الموافقة على إحياء الحفل ثم إبلاغ بيكا.

يشار إلى أن نقابة المهن الموسيقية قررت منع حمو بيكا من الغناء لعدم قيدة في النقابة أو منحه تصريح لإقامة حفل غنائي.