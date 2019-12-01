البرلمان العراقي يوجه لجنة الأمن والدفاع بوضع خطة لحماية المتظاهرين بذي قار والنجف

أفاد مصدر برلماني عراقي بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه لجنة الأمن والدفاع بالانتقال فورا إلى محافظتي ذي قار والنجف، للاشتراك في وضع خطة أمنية لحماية المتظاهرين.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية أن مجلس النواب عقد، اليوم /الأحد/، جلسة استثنائية تم خلالها التصويت على قبول استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، استنادا إلى أحكام المادة 75 من الدستور، كما تم مناقشة الأحداث الأخيرة التي وقعت في ذي قار والنجف والمحافظات الأخرى.

وفي سياق متصل، نفت قيادة عمليات بغداد وجود أي احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين في العاصمة العراقية، داعية إلى التأكد من ذلك ميدانيا.

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي، في تصريح لـ(السومرية نيوز)، "إنه لا يوجد أي احتكاك أو اشتباك بين القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد، مطالبا وسائل الإعلام والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان التأكد بشكل ميداني".

وتشهد بغداد ومحافظات أخرى منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، مظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والإصلاح، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الأمنية، وخاصة في محافظتي النجف وذي قار.