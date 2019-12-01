انتهاء الاكتتاب العام لأسهم شركة شمال الزور الكويتية وبلوغ معدله 130%

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قالت الهيئة الكويتية لمشروعات الشراكة في بيان أمس السبت، إنه تم إنهاء الاكتتاب العام في شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه الكويتية وبلغ معدل الاكتتاب حوالي 130 في المئة من السندات المالية المعروضة للبيع.

ويعد بيع حصة من الشركة التي تمتلك محطة كهرباء رئيسية وتديرها أول طرح عام في الكويت ناتج عن شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتم طرح نصف أسهم الشركة للاكتتاب، بينما سيحتفظ بباقي الأسهم الملاك الحاليون واتحاد دولي مؤلف من شركة سوميتومو اليابانية وشركة الطاقة والمرافق الفرنسية "إنجي إس. ايه"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وبدأ الاكتتاب في الأول من أكتوبر وانتهى أول أمس الجمعة.

وبدأت محطة "الزور" لتوليد الكهرباء وتحلية المياه التي تعمل بالغاز التشغيل التجاري في نوفمبر 2016.

وتوفر المحطة حوالي 10% من الطاقة المولدة بالكويت وحوالي 20% من قدرة تحلية المياه في الكويت.