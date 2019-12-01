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الداخلية التركية تعلن ترحيل أيرلندي إلى بلاده

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 7:28 م | آخر تحديث : الأحد 1 ديسمبر 2019 - 7:28 م

أعلنت وزارة الداخلية التركية اليوم الأحد ترحيل "إرهابي أجنبي" إلى مسقط رأسه اليوم الأحد.

جاء ذلك في بيان رسمي لوزارة الداخلية نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم الأحد، وذكرت فيه أنه تم "ترحيل مقاتل إرهابي أجنبي أيرلندي من تركيا".

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو قد أعلن في التاسع من نوفمبر الماضي أن بلاده ستبدأ تسليم عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" إلى أوطانهم.

وقضية التعامل مع أعضاء داعش وأسرهم المحتحزين في سوريا- من بينهم أعضاء أجانب للجماعة الإرهابية- محل جدل، حيث تقول تركيا إنه يتعين إعادة الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم، لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي رفضت، قائلة إنه تم تجريد الإرهابيين من جنسياتهم.


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