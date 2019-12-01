الجيش السوري يستعيد قرى جديدة في ريف إدلب

استعادت وحدات الجيش السوري، اليوم الأحد، السيطرة على ثلاث قرى جديدة في ريف (إدلب) شمالي سوريا بعد معارك عنيفة مع عناصر هيئة تحرير الشام.

وقال مصدر عسكري سوري، لقناة روسيا اليوم الإخبارية: "إن الجيش السوري استعاد السيطرة على قرى (أعجاز، اسطبلات، رسم الورد) بعد معارك عنيفة مع عناصر هيئة تحرير الشام حيث بلغت خسائر الفصائل المهاجمة عشرات القتلى من بينهم 4 قياديين.

وكان الجيش السوري قد أعلن - في وقت سابق - تصديه لهجوم نفذه مسلحو التنظيم باتجاه مواقع القوات الحكومية على محور بلدة إعجاز في ريف إدلب الشرقي.

وتمثل إدلب معقلا أخيرا للتشكيلات المسلحة في سوريا على رأسها تنظيم هيئة تحرير الشام، والتي تتهمها الحكومة السورية بشن هجمات مستمرة على مواقع القوات الحكومية والمدنيين في المنطقة.