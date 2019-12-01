مصدر: إينى الإيطالية تنتهى من حفر البئر 17 فى حقل ظهر نهاية ديسمبر

البئر الجديدة ترتفع بحجم إنتاج الحقل إلى 3 مليارات قدم مكعب غاز



بدأت شركة إينى الإيطالية حفر البئر الـ17 بحقل ظهر بمنطقة امتياز شروق؛ حيث من المتوقع الانتهاء منه مع نهاية ديسمبر الحالى، وفق مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، «مع الانتهاء من حفر البئر الجديدة، وبدء إنتاجها نهاية الشهر الحالى، سيرتفع عدد الآبار المنتجة للغاز الطبيعى إلى 14 بئرا»، مشيرا إلى أن البئر الجديدة ستساهم فى الوصول بحجم إنتاج الحقل إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.

كانت شركة إينى الإيطالية للنفط، أعلنت بنهاية أغسطس 2015، عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى حقل ظهر بمنطقة امتياز «شروق» بالمياه الاقتصادية المصرية.

وأشارت المعلومات السيزمية الخاصة بحقل شروق، إلى أنه يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى (تعادل نحو 5.5 مليار برميل مكافئ)، ويغطى مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع.

وبحسب المصدر، فإن «الشركة ستبدأ تقييم الإنتاج المستخرج من الحقل لتحديد عدد الآبار الجديدة التى تعتزم حفرها خلال المرحلة الثانية من المشروع»، مشيرا إلى أن «إينى» تسعى لزيادة عدد الآبار المحفورة فى الحقل، بهدف المحافظة على معدل إنتاج الحقل من الغاز الطبيعى.

وارتفع الإنتاج فى أغسطس الماضى بعد تشغيل الخط البحرى الثانى بقطر 30 بوصة ليصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ليتخطى إجمالى إنتاج الغاز من جميع حقول شركة بترول بلاعيم «بتروبل» حاجز الـ 4 مليارات قدم مكعب يوميا، وتحقيق متوسط إنتاج 805 آلاف برميل مكافئ يوميا من البترول والغاز، وهو رقم قياسى لم يتحقق على مستوى شركات قطاع البترول.

كان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أشار خلال الأسبوع الماضى، إلى أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ارتفع ليصل إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.

ومن المخطط أن تصل استثمارات المشروع إلى 12 مليار دولار، وتم إنفاق نحو 7.7 مليار دولار منها حتى الآن، على أن ترتفع على مدى المشروع لتصل إلى 16 مليار دولار.

وبدأ الإنتاج المبكر لحقل ظهر فى ديسمبر من العام الماضى، بنحو 350 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى، زادت بشكل متتابع حتى وصلت إلى مليارى قدم مكعب فى سبتمبر الماضى، كما أنتج 3500 برميل من المكثفات، و25 طنا من الكبريت يوميا.

كان عاطف حسن، رئيس شركة بتروشروق المسئولة عن حقل ظهر، أشار خلال أغسطس الماضى، إلى أن استثمارات الشركة فى تنمية الحقل بلغت حتى الآن نحو 10.6 مليار دولار، منها 3 مليارات خلال العام.